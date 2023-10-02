Alo Fatih'ten sonra Alo Mehmet ortaya çıktı. Emre Ulaş çizdi

Mizah ustası Emre Ulaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Habertürk'ün patronu olduğu iddia edilen Fatih Saraç'ı arayarak talimat vermesi sonrası medyada yer bulan 'Alo Fatih' diyalogunun 'Alo Mehmet' versiyonunu çizdi.

İşte Ulaş'ın o karikatürü:

Ulaş'ın karikatüründe boynuna halat geçirilmiş, enflasyonu temsil eden büyük bir canavar ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor. Karikatürde Şimşek, gözü dönmüş enflasyon canavarını tutmaya çalışırken, bir yandan da telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyor.

Telefonda Erdoğan'ın Şimşek'e, "Alo Mehmet, aman enflasyonu sıkı tut!. Seçime kadar bırakma sakın... 'TÜİK'de yardım edecek... Aman deyim sıkı tut" diye talimat veriyor.

Emre Ulaş'ın karikatürü, Mart ayında düzenlenecek 2024 yerel seçimleri öncesi Erdoğan'ın enflasyon konusunda TÜİK ve Şimşek'e kurduğu baskıyı gösteriyor.