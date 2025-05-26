Alonso imzayı attı: Ancelotti'ye teşekkür, Arda Güler'e mesaj

Carlo Ancelotti ile yolları ayıran Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Bugün çok özel bir gün. Bugün yeni bir dönemin başlangıcı. Hoş geldin, Xabi Alonso. Sen de bizdensin. Evine, Real Madrid'ine tekrar hoş geldin" dedi.

'İNANILMAZ POTANSİYELE SAHİP BİR EKİBİMİZ VAR'

Xabi Alonso ise, "Bugün yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu işi bana emanet ettiğin için teşekkür ederim Florentino. Carlo hakkında konuşmak istiyorum... O benim hocamdı, harika bir insandı. O olmadan burada olamazdım. Onun yerini büyük bir gurur ve onurla doldurmak için buradayım. Umarım aynı seviyede olurum. Harika oyunculara sahip harika bir takımımız var. Çok parlak bir geleceğimiz olacak. Harika bir takım kurmak istiyorum. Harika şeyler başaracağımıza dair bir hırsla. İnsanların bizi izlerken 'Bu benim Real Madrid'im' demesini istiyorum. İnanılmaz potansiyele sahip bir ekibimiz var, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.