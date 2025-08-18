Alonso net konuştu! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Real Madrid'de ilk 11'deki yerini kaybettiği için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rodrygo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İsmi Premier Lig devleriyle anılan Brezilyalı yıldızın durumunu Fenerbahçe'nin de takip ettiği belirtiliyordu.

Eflatun beyazlıların teknik direktörü Xabi Alonso, oyuncusuyla ilgili yorumda bulundu. 24 yaşındaki yıldıza güvendiğini söyleyen Alonso şöyle konuştu:

"Yaz transfer döneminde birçok haber çıkıyor, Rodrygo iyi ve ona güveniyorum. Takımdaki herkese güveniyorum ve takım için kendilerini adamalarını, %100 performans göstermelerini istiyorum. Şu anda beni endişelendiren ve meşgul eden tek şey bu."