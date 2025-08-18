Alonso net konuştu! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Kaynak: Haber Merkezi
Alonso net konuştu! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso takımdan ayılması beklenen Rodrygo hakkında açıklamada bulundu.

Real Madrid'de ilk 11'deki yerini kaybettiği için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rodrygo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İsmi Premier Lig devleriyle anılan Brezilyalı yıldızın durumunu Fenerbahçe'nin de takip ettiği belirtiliyordu.

6-004.jpg

Eflatun beyazlıların teknik direktörü Xabi Alonso, oyuncusuyla ilgili yorumda bulundu. 24 yaşındaki yıldıza güvendiğini söyleyen Alonso şöyle konuştu:

"Yaz transfer döneminde birçok haber çıkıyor, Rodrygo iyi ve ona güveniyorum. Takımdaki herkese güveniyorum ve takım için kendilerini adamalarını, %100 performans göstermelerini istiyorum. Şu anda beni endişelendiren ve meşgul eden tek şey bu."

Son Haberler
Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi
Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi
Çerçioğlu, CHP'nin miting gününde öyle bir şey yaptı ki! Belediye çalışanlarına...
Çerçioğlu, CHP'nin miting gününde öyle bir şey yaptı ki! Belediye çalışanlarına...
Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı
Trabzonspor'dan dev sermaye artırımı
Trabzonspor'dan dev sermaye artırımı
Çorum'daki yangın kontrol altına alındı
Çorum'daki yangın kontrol altına alındı