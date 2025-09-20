Alonso'dan Arda Güler kararı: Bu sezon bir ilk!

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Mücadele saat 17.15'te başlayacak.

Real Madrid maça Courtois, Carvajal, Asencio, Militao, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Mbappe, Vinicius Junior ve Gonzalo ilk 11'iyle başlayacak.

Teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'i yedekler arasına aldı. Güler bu sezon oynanan 4 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 16 Eylül'de oynanan Olimpik Marsilya maçını 2-1 kazanmıştı.

Arda Güler hatasıyla kaptırılan topta, Marsilya 22. dakikada öne geçmişti. Bu hatanın ardından Güler eleştirilerin hedefi olmuştu.

Maç sonrasında açıklama yapan Xabi Alonso, "Arda hala öğreniyor, hala gelişiyor. Zamanla daha da iyi olacak. İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantuono'ya karşı çok sakinim" demişti.