Alonso'nun Bellingham planı: Arda Güler'i mi feda edecek?

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, omuz sakatlığı atlattıktan sonra sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, işler yolunda gitse de teknik direktör Xabi Alonso takımın işleyişini değiştirmek zorunda kalabilir.

Haberde, "Klasik ve doğru olan söz: İşe yarıyorsa dokunma! Ama bunun istisnaları da var. Jude iyileşme sürecini bir ay kısalttı ve takıma dönmek için elinden geleni yaptı" denildi.

Alonso'nun esnek oyun yapısında bahsettiği hatırlatılan haberde, bu durumda sağ kanatta "en zayıf halka"nın Mastantuono ve Brahim olduğu belirtildi.

Bellingham'ın merkez üçlüde de yer alabileceği ve bu durumda Arda Güler'in sağ kanatta görev yapabileceği yorumunda bulunuldu.

Fakat Arda Güler'in yedek kalması da ihtimal dışı değil. "Mastantuono ve Brahim'e göre avantajlı ama yeni pozisyonunu tam kavrayamıyor" ifadesi kullanılan haberde, Güler'in top kayıpları yaptığı ve Marsilya maçında bunlardan birinin golle sonuçlandığı belirtildi.