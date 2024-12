Alonso'nun üçüncü dünya şampiyonluğu hayali sürüyor

Alonso'nun bu açıklamaları, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına gelmiş olduğunu gösteriyor. 11 yıldır Grand Prix zaferi kazanamayan Alonso, Aston Martin ile 2023'te büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak takımın performansının düşmesiyle, erken umutlar yerini hayal kırıklığına bıraktı. Ancak, Alonso hala bir şampiyonluk ve daha fazla zafer için umutlu. Bu inancını temellendiren ise Aston Martin'in Adrian Newey'i kadrosuna katması. F1 tarihinin en büyük tasarımcılarından biri olan Newey, 2025'te Aston Martin'e katılacak ve 2026'dan itibaren yeni kurallar çerçevesinde tasarlanan araçla Alonso'nun önünü açacak.

ALONSO'NUN KARİYERİNİN SON ADIMLARI

Alonso, 2026'da Aston Martin ile sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, bu tarihin kariyerinin dönüm noktası olacağını ifade ediyor. "2026 benim için büyük bir yıl olacak. Yeni bir araç, yeni kurallar ve büyük beklentiler... Muhtemelen F1'deki son sezonum olacak," diyor. Bu açıklama, hem Alonso'nun hem de Aston Martin için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.

"YAŞ, ENGEL DEĞİL"

Alonso'nun yaşı, birçok kişi için bir engel teşkil ederken, Alonso bu konuda farklı bir görüşe sahip. F1 dünyasında 40'lı yaşların başına gelen bir sürücünün hala zirveye oynayabilmesi, oldukça nadir bir durum. Ancak Alonso, bu durumu alışılagelmişin dışında bir başarı olarak değerlendiriyor. "Kariyerimde her zaman F1'e tamamen adanmış bir şekilde çalıştım. 40'larımda olmama rağmen hâlâ fitim ve motivasyonum yüksek," diyerek yaşın bir engel olmadığını belirtiyor.

2026'DA BÜYÜK BİR FIRSAT

Aston Martin’in 2026 yılına yönelik planları büyük umutlar taşıyor. Adrian Newey'nin katkılarıyla, takımın yeni aracı yüksek beklentiler yaratıyor. Alonso, “Eğer her şey yolunda giderse, 2026'da bir yıl daha yarışmak isteyebilirim. Ama şimdilik her yarışı son yarışım gibi değerlendiriyorum ve her saniyesini keyifle geçireceğim,” diyor.