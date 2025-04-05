Emre Belözoğlu'lu Antalyaspor evinde Samsunspor'u devirdi

Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

26. dakikada sol kanattan Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu defans oyuncusu Zeki Yavru çizgiden çevirdi, atağın devamında ceza sahası dışından Güray Vural'ın vuruşunda Sam Larsson dokunup meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'a davet edilen hakem Ümit Öztürk ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Samudio, pasını Güray Vural'a aktardı. Güray'ın ceza sahası içi sol tarafından ortasında altı pas içindeki Soner Dikmen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

52. dakikada ceza sahası çizgisi altı pas solundan serbest vuruş kazanan Samsunspor’da topun başına geçen Zeki Yavru, yerden çektiği şut barajın altından geçip kalecinin sağından ağlarla buluştu 1-1



62. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samudio, önüne düşen topu altı pasa doğru havalandırdı. Burada bulunan Van de Streek’in kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

84. dakikada sağ kanattan Kaluzinski’nin kullandığı serbest vuruşta kale alanı önünde kaleci Okan Kocuk topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Gaich önüne düşen topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 2-1