THY’den bilet iptalinde 24 saat devrimi

THY’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, biletlerin satın alındıktan sonraki ilk 24 saat içinde herhangi bir kesinti olmadan iade edilebileceği açıklandı. Böylece seyahat planlarında değişiklik yapan yolcuların mağduriyet yaşamayacağı vurgulandı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz.”

AJET’TEN ESNEK SEYAHAT FIRSATI

AJet de yolcularına daha fazla esneklik sağlamak adına yeni bir adım attığını duyurdu. Şirketin açıklamasında, AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınan uçak biletlerinin, satın alma işleminden sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek” denildi.