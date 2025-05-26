Alonso'yu Real'e kaptırmışlardı: Leverkusen yeni hocasını duyurdu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin getirildiğini duyurdu.

Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik direktör, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.

Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.