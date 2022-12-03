Alp Navruz'dan özel hayat açıklaması

Ünlü oyuncu Alp Navruz'un meslektaşı Hazal Subaşı ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta ikilinin gizli gizli buluştuğu iddia edilmişti.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye röportaj veren Alp Navruz, özel hayatı hakkındaki iddialara cevap verdi.

"HİÇ REDDEDİLMEDİM"

Ünlü oyuncu "Hiç reddedildin mi?" sorusuna, "Hiç reddedilmedim çünkü dediğim gibi hep karşıdan bekledim, biraz garanticiyim." cevabını verdi.

"AŞIK DEĞİLİM"

“Şu sıralar âşık mısın?" şeklindeki bir soruya ise Navruz "Değilim" diyerek kısa yanıt verdi.

Alp Navruz, "Eğer karşımdakiyle elektrik tuttuysa flörtöz olabiliyorum. Ama bu illa bir yere bağlanmak zorunda olmuyor" sözleriyle de dikkat çekti.