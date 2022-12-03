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Alp Navruz'dan özel hayat açıklaması

Meslektaşı Ayça Ayşin Turan'dan ayrıldıktan sonra adı Hazal Subaşı ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Alp Navruz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:22
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Alp Navruz'dan özel hayat itirafı geldi

Alp Navruz'dan özel hayat açıklaması
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Ünlü oyuncu Alp Navruz'un meslektaşı Hazal Subaşı ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta ikilinin gizli gizli buluştuğu iddia edilmişti. 

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye röportaj veren Alp Navruz, özel hayatı hakkındaki iddialara cevap verdi.

"HİÇ REDDEDİLMEDİM"

Ünlü oyuncu "Hiç reddedildin mi?" sorusuna, "Hiç reddedilmedim çünkü dediğim gibi hep karşıdan bekledim, biraz garanticiyim." cevabını verdi.

"AŞIK DEĞİLİM"

“Şu sıralar âşık mısın?" şeklindeki bir soruya ise Navruz "Değilim" diyerek kısa yanıt verdi.
Alp Navruz, "Eğer karşımdakiyle elektrik tuttuysa flörtöz olabiliyorum. Ama bu illa bir yere bağlanmak zorunda olmuyor" sözleriyle de dikkat çekti.

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Bir Dost
3.12.2022 15:47
Mehmet rumuzlu kişi bizim tarafta beşikteki çocuğa tecavüz eden yok, velevki, olursa da bu aşağılık durumu savunan yok. Kim olduğunu açıkla da, hep beraber en ağır cezayı verelim. İşkembeden sallama.  
 
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