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Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti’den aday oldu

İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu. YSK’ya verilen aday listesinde bir isim dikkat çekti. MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Adana’dan milletvekili adayı oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:48
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Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti’den aday oldu

Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti’den aday oldu
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Editör: Serkan Talan

İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK’ya verdi. Listede Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın ise Hatay 2. sıradan, yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görülüyor.

TÜRKEŞ’İN KIZI İYİ PARTİ’DEN ADAY OLDU

İYİ Parti’nin milletvekili aday listesinde bir isim dikkat çekti. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. sıradan aday oldu.

“BABAMIN KEMİKLERİ SIZLIYOR”

Ayyüce Türkeş, babası Alparslan  Türkeş’in vefatının yıldönümünde kaleme aldığı yazıda Sinan Ateş cinayeti ile ilgili MHP’ye tepki göstermişti.

Türkeş, Ciddi Gazete’de yazdığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor… O parti içinde bulunan herkes tepeden tırnağa bu şuurla hareket etmelidir. Bunun hesabını vermekten olur da bu dünyada kurtulma imkânı bulsalar bile, Ahirette bulamayacaklardır.”

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