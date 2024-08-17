Alpay Özalan bugün de Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı’ya saldırdı

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Alpay Özalan bugün de Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı’ya saldırdı

Dün gerçekleşen TBMM’deki Can Atalay oturumunda kürsüde konuşma yapan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a saldıran AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, bugün de sosyal medya hesabından kendisini eleştiren Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı’ya saldırdı.

Dün gerçekleşen TBMM’deki Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında kürsüye yaklaşan Alpay Özalan önce Ahmet Şık’ın ensesinden tuttu, sonra yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra Meclisteki vekillerin kürsüye doğru hızla gelmesinden sonra kavga çıktı ve yumruklar havada uçuştu.

Yaşanan saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.

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Yaşanan olay Türkiye gündemine oturdu. AKP’li Alpay Özalan Ahmet Şık’a gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle farklı kesimlerden eleştiri ve tepkiler aldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı, Mecils’te Ahmet Şık’a saldıran Alpay Özalan’a tepki gösterdi. Bunun üzerine Özalan, sosyal medya platfromu X hesabından Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı’ya saldırdı.

Alpay Özalan'ı eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği paylaşımda Özalan'a yönelik, "Herifin seçim bölgesi şu anda cayır cayır yanıyor, Ankara’da İzmir için uğraşacağına pavyon fedaisi gibi insanlara saldırıyor" paylaşımını yaptı.

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"UŞAKLIĞINI YAPTIĞINIZ TERÖRİST SEVİCİ AĞABABALARINIZA YAPIN"

İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özdil'in kendisine yönelik yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından cevap verdi.

Özalan, "Yunanlılara "Rum mezesi" karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş.

"Zırlamalarınızı” uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın.

Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!" ifadelerini kullandı.

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"FETÖ YAĞCISI OLDUN. İŞTE SEN BÖYLE BİR SATILIK KALEMSİN"

Fatih Altaylı’nın eleştirilerine de cevap veren Alpay Özalan, yaptığı paylaşımda Altaylı hakkında şunları söyledi,

"Milleti aşağılamak ve kibir, bazı gazeteci bozuntularının yaşam biçimi olmuş. İnsanlık yok, vatanseverlik hiç yok. Hiçbir zaman milli bir duruş sergileyemediler. Kimler ülkemizin karşısındaysa, onların tarafını tuttular. Milletimizin hiçbir sevincine ortak olmadılar.

Ve sen zavallı Fatih Altaylı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mikrofonunun sesini kapatarak, karşısındaki konuğun ona hakaretler etmesini sağladın.

Bebek katili terörist başına, kendi tabirinle “bey” diye hitap ettin. FETÖ yağcısı oldun. İşte sen böyle bir satılık kalemsin."

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