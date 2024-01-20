Alper Albay’ı uzayda izlemek için tıklayınız. Uzay istasyonundan canlı yayın

Kaynak: Haber Merkezi
Alper Albay’ı uzayda izlemek için tıklayınız. Uzay istasyonundan canlı yayın
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın görüntüleri NASA tarafından canlı olarak yayınlandı. İşte Albay Alper'in uzaydaki görüntüleri...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı AX-3 mürettebatına 'Hoş geldiniz' mesajı gönderdi.

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in ve NASA’nın internet sitesinden canlı yayınlandı.

İzlemek için adres:

https://plus.nasa.gov/scheduled-video/coverage-of-the-rendezvous-and-docking-of-the-spacex-dragon-freedom-and-the-axiom-3-crew/#fullscreen-player

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UZAYDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışma yapacak. a

Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.

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