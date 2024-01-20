Alper Albay’ı uzayda izlemek için tıklayınız. Uzay istasyonundan canlı yayın

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı AX-3 mürettebatına 'Hoş geldiniz' mesajı gönderdi.

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in ve NASA’nın internet sitesinden canlı yayınlandı.

İzlemek için adres:

https://plus.nasa.gov/scheduled-video/coverage-of-the-rendezvous-and-docking-of-the-spacex-dragon-freedom-and-the-axiom-3-crew/#fullscreen-player

UZAYDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışma yapacak. a

Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.