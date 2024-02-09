Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı. Astronotların kapsülden çıkışı bekleniyor.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.

Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

KAPILARIN AÇILMASI İÇİN KAPSÜLÜN SOĞUMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık olarak 2 bin dereceye varan kapsülün dış yüzey sıcaklığından dolayı zaman zaman canlı yayında gece görüş kamerasına geçiş yapıyor.

Zodyaklar ile kapsül çevresinde bekleyen görevliler astronotları kapsülden dışarıya çıkarmak için kapsülün soğumasını bekliyor.

KARANTİNADA KALACAKLAR

Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

ÜÇ KERE ERTELENDİ

SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşüyle ilgili tweet atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Kacır, "İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada çok şükür…" ifadelerini kullandı.

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