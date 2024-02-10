Alper Gezeravcı sağlık durumuyla ilgili konuştu. ‘Doktorlar biraz afalladı’

Kaynak: Haber Merkezi
Alper Gezeravcı sağlık durumuyla ilgili konuştu. ‘Doktorlar biraz afalladı’
Dünya’ya dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sağlığıyla ilgili konuştu. Gezeravcı, “Karşılama yapan doktorlarımız şaşırdı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günden sonra dünyaya iniş yapan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu icra ederek ABD'de görev sonu bulunması gereken noktaya döndüğü bilgisini ileten Gezeravcı'ya, "Maşallah, dünya ile buluştun" diye konuştu.

rdhf.jpg

"BİRAZ AFALLADILAR"

Gezeravcı, Erdoğan'ın sağlık durumunu sorması üzerine, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde" cevabını verdi.

esdf.jpg

ÖZGÜR ÖZEL, GEZERAVCI’NIN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alper Gezeravcı’nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, Alper Gezeravcı’nın bütün Türkiye’nin gururu olduğunu, bütün Türkiye’nin yüreği ağzında Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu takip ettiğini vurguladı.

Son Haberler
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor Gündem
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış Spor
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış
Geleneğin tadı acıdır Yazarlar
Geleneğin tadı acıdır
Kin ile dava Yazarlar
Kin ile dava
Sadece anlamak istiyorum Yazarlar
Sadece anlamak istiyorum
Her zaman dik durmasını bilen bir lider: Deniz Baykal Yazarlar
Her zaman dik durmasını bilen bir lider: Deniz Baykal
Erdoğan kontrolsüz büyük güce dönüştü Yazarlar
Erdoğan kontrolsüz büyük güce dönüştü