Alper Gezeravcı sağlık durumuyla ilgili konuştu. ‘Doktorlar biraz afalladı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günden sonra dünyaya iniş yapan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu icra ederek ABD'de görev sonu bulunması gereken noktaya döndüğü bilgisini ileten Gezeravcı'ya, "Maşallah, dünya ile buluştun" diye konuştu.

"BİRAZ AFALLADILAR"

Gezeravcı, Erdoğan'ın sağlık durumunu sorması üzerine, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde" cevabını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL, GEZERAVCI’NIN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alper Gezeravcı’nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, Alper Gezeravcı’nın bütün Türkiye’nin gururu olduğunu, bütün Türkiye’nin yüreği ağzında Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu takip ettiğini vurguladı.