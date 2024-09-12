Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Milli Savunma Bakanlığı Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı ve Hava Kuvvetlerinin bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandığı bilgisi paylaşıldı.