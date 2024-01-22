Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyini bugün gerçekleştirecek. Bakın neyi araştıracak?

Türkiye’nin uzaya giden ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ilk deneyini bugün gerçekleştirecek. Gezeravcı’nın ilk deneyinin Extremopyhte olduğu belirtildi.

Gerçekleştirilecek deneyde, Tuz Gölü'nde de yetişebilen "Parvula" bitkisi ile "Arabidopsis thaliana" bitkisinin tuza verdiği tepki, uzay ortamında incelenecek.

TUZ GÖLÜ'NDE YETİŞEN BİTKİ İNCELENECEK

Yaşar Üniversitesinden Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekip tarafından tasarlanan deneyle, yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği bugün yapılacak deneyle gözlemlenecek.

EXTREMOPHYTE DENEYİ NEDİR?

'Schrenkiella Parvula' adlı bitkinin tuz stresine verdiği yanıtlar uzay ortamında araştırılacak. Deneyin tanımı ise şöyle yapıldı:

"Extremopyhte" adı verilen deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve de tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması, mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.

ÇOK SAYIDA BİLİMSEL DENEY YAPACAKLAR

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda toplamda 13 deney gerçekleştirecek. Bu deneylerin, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda olacağı açıklandı.

Gezeravcı, uzay için yeni nesil alaşımlar deneyinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımların üretilmesi üzerine de çalışacak.

Deneyin, uzay, havacılık ve savunma sanayii için malzeme geliştirilmesine katkı sağlaması plamlanıyor. Dünyada zorlu koşullara adapte olan tek hücreli canlıların yer çekimsiz koşullarda büyüme testleri de yapılacak.