Alper Gezeravcı, uzaydan öğrenci ve akademisyenlerle görüşecek

Kaynak: İHA
Alper Gezeravcı, uzaydan öğrenci ve akademisyenlerle görüşecek
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la ve öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle görüşecek.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapacağı görüşmeler belli oldu. Gezeravcı, 26 Ocak günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’la video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki görüşmeye, Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra, TEKNOFEST yarışmacıları ve girişimciler de katılacak.

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Alper Gezeravcı’nın, aynı zamanda öğrenci ve akademisyenlerle de görüşme sağlayacağı belirtildi.
Gezeravcı; Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise öğrencileriyle video konferans bağlantıları yapacak.

Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya döneceği zamana kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da açık olacak.

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