Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı. Okyanusa ineceği saat belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı. Okyanusa ineceği saat belli oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı AXIOM-3 ekibi istasyondan ayırıldı. Gezeravcı'nın Cuma günü TSİ 16.30'da okaynusa inmesi bekleniyor.

Amerikan Ulusal Uzay Ajansı (NASA), Alper Gezeravcı ile birlikte dört kişilik mürettebatı taşıyacak SpaceX/Axiom-3 uzay aracının kapı kapanış saatini Türkiye saatiyle 15:15 olarak açıkladı.

Mürettebatın dönüşü daha önce üç kez ertelenmişti. Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının yolculuğunun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor. Ekibi taşıyan kapsül, Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel noktadan birine iniş yapacak. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek.

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Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek. Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak. Gezeravcı ISS'de daha önce düzenlenen veda töreninde bir konuşma yapmıştı. Ekip arkadaşlarına ve Türkiye'ye teşekkür eden Gezeravcı, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde, adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum" demiş eklemişti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı, sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun."

AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye saatiyle 17:22'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan SpaceX'in kapsülü dünyaya dönüş yolculuğuna başladı.

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ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK, YOLCULUK NE KADAR SÜRECEK?

Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından Cuma günü saat 05.05'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

ALPER GEZERAVCI NEREYE İNECEK?

Gezeravcı ve ekip arkadaşlarını taşıyan Dragon kapsülünün ABD'nin Florida eyaletinin Orlando şehri açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

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