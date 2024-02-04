Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi

Kaynak: AA
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi
SpaceX firmasından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeni ile Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı astronotların dünyaya dönüş tarihi bir kere daha ertelendi.

Florida’daki kötü hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi.

“HAVA ELVERİŞSİZ”

SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

13 SAAT SÜRECEK

Astronot Gezeravcı ve ekibin yolculuğunun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor.

Ekibi taşıyan kapsül, Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel noktadan birine iniş yapacak. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan'a götürülecek.

Uçaktaki doktorlar da bu uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar Houston'da kapsamlı bir sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

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