Alper Gezeravcı’nın gerçek sosyal medya hesapları açıklandı

Türkiye’nin uzay yolculuğu yapan ilk astronotu olan Alper Gezeravcı internette, özellikle de sosyal medyada en çok aratılan isim olurken adına açılan sahte sosyal medya hesapları da giderek çoğalıyor.

Bu durum üzerine Türkiye Uzay Ajansı (TUA), konuyla ilgili açıklama yaparken, Gezeravcı’nın gerçek sosyal medya hesaplarını paylaştı.

TUA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘‘Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir. Bu hesaplar haricindeki kullanıcıların oluşturduğu diğer sahte hesaplara itibar edilmemesi hususunu önemle bilgilerinize arz ederiz.

Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper

X: @TURKastro https://twitter.com/TURKastro’’ ifadelerini kullandı.

SAHTE HESABI 600 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Öte yandan, Gezeravcı adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının sayısı artarken, Instagram’da açılan bir hesabın takipçi sayısı 600 bini geçti.

"alpergezeravci" kullanıcı adıyla açılan sahte hesap, Alper Gezeravcı'nın ağzından bir soru-cevap paylaştı ve birçok platform bu konuşmaları gerçekmiş gibi paylaştı.

SIK SIK İLETİŞİM KURULACAK

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yaparken Türkiye ile en az yedi defa iletişim kurmayı planlıyor. Bu iletişimlerin ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek.

Gezeravcı’nın görev süresince gerçekleştireceği görüşmeler arasında ailesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile olanlar da bulunuyor.

Ayrıca, Gezeravcı’nın Bursa’da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi ile de iletişim kurması bekleniyor. Bu görüşmeler, Gezeravcı’nın görev süresince Türkiye ile bağlantısını sürdürmesini sağlayacak.