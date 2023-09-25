Alper Şener’den korkutan Eris varyantı açıklaması

Prof. Dr. Şener, “Varyant ülke genelinde vaka sayılarında artışa sebep olacaktır” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Alper Şener’den korkutan Eris varyantı açıklaması

Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de de görülen Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de de görülen Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'e (EG.5.1) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Alper Şener, “Bu varyantta mutlaka ülke genelinde de vaka sayılarında bir artışa sebep olacaktır. Vaka sayılarındaki artış hiçbir zaman 2020, 2021'de olduğu gibi olmayacaktır. Aşılanma oranlarımız iyi, virüsle karşılaşmış ve bağışıklık kazanmış bir popülasyonumuz var” dedi.

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Prof. Dr. Şener, Türkiye'nin kış ayına geç girmesinin bir avantaj olduğunu, bu sürede eksik aşıların tamamlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ılıman iklim kuşağında yer alması nedeniyle kış aylarının geç geldiğini dile getiren Prof. Dr. Şener şunları belirtti:

“Dolayısıyla bizim bir zaman dilimimiz var. Bu durum hem aşılanma hem de eksik aşıları tamamlamamız için bir avantaj. Özellikle 65 yaş için aşı önemli bir hale geldi. Bu kış gerçekten 65 yaş üstü için yeni varyantlarla, hastaneye, yoğun bakıma yatış oranlarında bir sirkülasyon olacağını gösteren ön bilgiler var”

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“TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDİYOR”

ABD'deki vaka artışına dikkati çeken Prof. Dr. Şener, “ABD son 6 aydır ilk defa olağanüstü bir durum ilan etti.

Gerek Eris olsun gerek Pirola olsun gerekse diğer varyantlar olsun yaşlı hasta popülasyonunda ciddi bir artış bekliyorlar gibi görünüyor. Bekledikleri için de bu yönelik bir hazırlık var. Bu bizim için neyi gösteriyor. Dünya genelinde Covid-19 ile ilgili olan pandemide, olağanüstü hal durumu kaldırılsa da teyakkuz halinin devam ettiğini gösteriyor. Teyakkuz halinin devam etmesi, 65 yaş üstünde hala ölümcül, yoğun bakıma yatış oranlarında bir sıçrama bekleniyor demek. Bu açıdan baktığımızda ise Türkiye her ne kadar geç nüfusa sahip bir ülke olsa da bölgesel anlamda bazı illerin yaşlı nüfus oranı yüksek olan bölgelerde dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

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“SAĞLIK TESİSLERİNDE BİR TIKANIKLIK YAŞANACAĞINI TAHMİN ETMİYORUZ”

Geçen haftalarda Eris varyantının İstanbul'da tespit edildiğine ilişkin Sağlık Bakanı tarafından bir açıklama yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Şener şunları belirtti:

“Bu varyantın sadece bölgesel olarak kalacağını ben düşünmüyorum. Türkiye genelinde yaygınlaşabilme potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Çünkü girdiği her ülkede böyle olmuş. Her varyant böyle yaptı. Omicron, Delta diğer varyantlarda bu gözlendi. Dolayısıyla bu varyantta mutlaka ülke genelinde de vaka sayılarında bir artışa sebep olacaktır. Vaka sayılarındaki artış hiçbir zaman 2020, 2021'de olduğu gibi olmayacaktır. Çünkü aşılanma oranlarımız iyi, virüsle karşılaşmış ve bağışıklık kazanmış bir popülasyonumuz var. Sağlık tesislerinde bir tıkanıklık yaşanacağını tahmin etmiyoruz. Ama 65 yaş üstü için dikkatle takip etmek lazım. Çünkü maalesef bu hasta grubunda varyantlar hafif seyretse de maalesef 65 yaş üstünde akciğer enfeksiyonu ve hastaneye yatış oranlarında çok ciddi oranda etkileşim alacağını düşünüyoruz”

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