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Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk sette birbirine girdi

Ekranların yeni dizisi EGO'da partner olan Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk sette tartıştı. Duymaz'ın bu olaydan sonra Pamuk'u takipten çıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:53
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Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk sette tartıştı

Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk sette birbirine girdi
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Daha önce Çarpışma adlı dizide beraber çalışan oyuncu Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk EGO dizisinde de partner olmuştu. Ancak bu dizide ikilinin arasına kara kedi girdi. Fox TV'nin yeni dizilerinden EGO'da geç kalma gerilimi yaşandı.

Alperen Duymaz partneri Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı. Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.
Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Duymaz’ın daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkması hayranları tarafından hemen dikkat çekti. Ancak bugün yapımcı Efe İrvül’ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi.
 

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