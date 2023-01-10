Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk sette birbirine girdi

Daha önce Çarpışma adlı dizide beraber çalışan oyuncu Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk EGO dizisinde de partner olmuştu. Ancak bu dizide ikilinin arasına kara kedi girdi. Fox TV'nin yeni dizilerinden EGO'da geç kalma gerilimi yaşandı.

Alperen Duymaz partneri Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı. Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.

Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Duymaz’ın daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkması hayranları tarafından hemen dikkat çekti. Ancak bugün yapımcı Efe İrvül’ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi.

