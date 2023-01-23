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Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu! Alperen Duymaz ile kavga etmişti

'Ego' dizisinin setinde partneri Alperen Duymaz ile kavga eden Melisa Aslı Pamuk, yaşadıkları tartışma sonrası sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:21
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Alperen Duymaz ile sette birbirine giren Aslı Pamuk sessizliğini bozdu

Melisa Aslı Pamuk sessizliğini bozdu! Alperen Duymaz ile kavga etmişti
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Çarpışma adlı dizide beraber çalışan Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk EGO dizisinde de partner olmuştu. Fox TV'nin yeni dizilerinden EGO'da geç kalma gerilimi yaşanmış ve ikilinin arası bozulmuştu.

Alperen Duymaz partneri Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı. Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.

Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Duymaz’ın daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkması hayranları tarafından hemen dikkat çekti. 

Duymaz, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Duymaz, "Öncelikle herkese merhaba; geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum. ’ne oldu neden geç kaldın melisa?’  gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahçup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı" dedi. 

"BANA KÜFREDEREK SETİ TERKETTİ"

Sözlerine devam eden oyuncu, "Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terketti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın... Hiç bişey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bişey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım" ifadelerini kullandı. 

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Süreç boyunca sessizliğini koruyan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde TV100'e verdiği röportajla sessizliğini bozdu. Ufak bir gerginlik yaşadıklarını belirten güzel oyuncu; setlerde böyle şeylerin hep olduğunu, aralarında yaşanan olayın olduğundan da büyük lanse edildiğini söyledi. Bazen 18 saat çalıştıklarını ve bu gerginliklerin normal olduğunu ekleyen Pamuk, Alperen Duymaz’la arkadaşlığının sorunsuz devam ettiğini de belirtti.

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