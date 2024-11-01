Alperen Şengün doludizgin devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Alperen Şengün doludizgin devam ediyor

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, yeni sezona tam gaz girdi. Milli oyuncu, Dallas Mevericks karşısında 12 sayı ve 12 ribaundluk katkı yaparak 5 maçta 4 defa double doubla yapmış oldu.

NBA'de Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'i 108-102'yle geçti. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon çıktığı 5. maçta 4. "double-double"ını yaptı.

35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 17 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.

Dallas cephesinde ise Luka Doncic 29 sasıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.Alperen Şengün böylece çıktığı 5 maçta 4 double double yaptı.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Memphis Grizzlies - Milwakuee Bucks: 122-99

Utah Jazz - San Antoino Spurs: 88-106

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns: 119-125

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