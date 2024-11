Alperen Şengün doludizgin devam ediyor

NBA'de Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'i 108-102'yle geçti. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon çıktığı 5. maçta 4. "double-double"ını yaptı.



35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 17 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.



Dallas cephesinde ise Luka Doncic 29 sasıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.Alperen Şengün böylece çıktığı 5 maçta 4 double double yaptı.

A double-double and more for Alperen ????



???? 17 PTS | 12 REB | 4 AST | 1 BLK pic.twitter.com/im0cVuk4En