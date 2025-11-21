NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketleri ile sadece Türk spor kamuoyunda değil ABD’de de büyük sempati kazandı.

Bir kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bu sezon Rockets formasıyla 23.4 sayı, 10.4 ribaunt ve 7.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Şengün, geçtiğimiz günlerde NBA'in duyurduğu en değerli oyuncu (MVP) sıralamasında ilk 10’a girmiş ve 9. sırada yer almıştı.

İSTANBUL’U TANITTI

Oynadığı basketbolla NBA’in yıldız oyuncuları arasına giren Alperen, son olarak YouTube’da yayınlanan bir videoda İstanbul’u tanıttı.

“Off Day” adlı video serisinde yer alan yıldız oyuncu, Türk mutfağını tanıtırken şunları söyledi:

“Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!"

RAKI İÇTİ, PELİKANCI ÖĞÜT NEFRET KUSTU

NBA yıldızı basketbolcunun videoda rakı içtiği anlar en çok dikkat çeken görüntüler oldu. Konukları ile birlikte bir restoranda rakı içen Alperen, "Rakı milli içkimizdir. Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" dedi.

Milli basketbolcunun görüntülerine AKP’nin içindeki ‘pelikancılar’ olarak bilinen yapıda yer aldığı bilinen Selman Öğüt, “Rakı bizim milli içeceğimiz değildir” diyerek yıldız oyuncuyu alkole özendirmekle suçladı ve Anayasa’nın 58. Maddesini paylaşarak yetkilileri göreve çağırdı.

İşte Selman Öğüt’ün paylaşımı: