Alperen Şengün EuroBasket tarihine adını yazdırdı

Kaynak: Haber Merkezi
12 Dev Adam'ın Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdığı maçta Alperen Şengün EuroBasket tarihine adını yazdırdı.

Polonya karşısında triple-double performansıyla yıldızlaşan Alperen Şengün, EuroBasket tarihinde bunu başaran en genç oyuncu unvanını elde etti.

12 Dev Adam'ın Polonya'yı 91-77 yendiği çeyrek final maçında Alperen 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle mücadeleyi tamamladı.

23 yıl 46 günlük Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası tarhinde Toni Kukoc (Hırvatistan-1995), Rareș Mandache (Romanya-2017), Mateusz Ponitka (Polonya-2022) ve Luka Doncic'ten (Slovenya-2025) sonra triple-double yapan beşinci oyuncu oldu.

