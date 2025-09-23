Alperen Şengün şokta! Sakatlık bütün planları bozdu

NBA (ABD basketbol ligi) takımlardan Houston Rockets, sakatlık şoku yaşıyor.
Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets, yıldız oyuncu Kevin Durant'ı transfer ederek dikkat çekmiş; Josh Okohie ve Clint Capela ile kadrosunu güçlendirmişti
USA Today'de yer alan habere göre, Rockets oyun kurucusu Fred VanVleet'ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen VanVleet'in sezonu kapattığı belirtiliyor.
VanVleet play-offlarda 18,7 sayı ve 4,4 asist ortalaması yakalamıştı.