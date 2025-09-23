Alperen Şengün şokta! Sakatlık bütün planları bozdu

Kaynak: Haber Merkezi
Alperen Şengün şokta! Sakatlık bütün planları bozdu

Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, oyun kurucusunun sakatlık haberiyle sarsıldı.

NBA (ABD basketbol ligi) takımlardan Houston Rockets, sakatlık şoku yaşıyor.

Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets, yıldız oyuncu Kevin Durant'ı transfer ederek dikkat çekmiş; Josh Okohie ve Clint Capela ile kadrosunu güçlendirmişti

USA Today'de yer alan habere göre, Rockets oyun kurucusu Fred VanVleet'ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen VanVleet'in sezonu kapattığı belirtiliyor.

VanVleet play-offlarda 18,7 sayı ve 4,4 asist ortalaması yakalamıştı.

Son Haberler
Hayalimdeki Filistin’i Çiziyorum” resim yarışması başlıyor
Hayalimdeki Filistin’i Çiziyorum” resim yarışması başlıyor
Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi
Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi
Trump, BM kürsüsünde esti gürledi! Örgütü yerin dibine soktu
Trump, BM kürsüsünde esti gürledi! Örgütü yerin dibine soktu
Eczacı Enes Uygun’dan stratejik vizyon: “Türkiye Kimyasallar Ajansı kurulmalı”
Eczacı Enes Uygun’dan stratejik vizyon: “Türkiye Kimyasallar Ajansı kurulmalı”
ACA, iki kez üst üste aldığı “Türkiye 100” ödülü ile 4 yıllık büyüme yolculuğunu taçlandırdı
ACA, iki kez üst üste aldığı “Türkiye 100” ödülü ile 4 yıllık büyüme yolculuğunu taçlandırdı