Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA’de 9 karşılaşma oynandı.
Rockets, Alperen’in “double-double” performansına rağmen Timberwolves’a 90-111 yenilerek sezonun 26. mağlubiyetini aldı.
Timberwolves’ta Anthony Edwards 32, Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayı üretti.
SUNS, BEAL SAYESİNDE GALİP
Phoenix Suns, Bradley Beal’ın eski takımına karşı 43 sayı, 6 asist attığı maçta Washington Wizards’ı 140-112 yendi ve sezonun 29. galibiyetini kutladı.
Wizards’ta Deni Avdija 24, Eugene Omoruyi 16 sayı ve 10 ribauntla oynadı ancak takımını yenilgiden kurtaramadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111
Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-140
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 90-111
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103