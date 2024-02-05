Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de milli yıldız basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 111-90 yenildi.

NBA’de 9 karşılaşma oynandı.

Rockets, Alperen’in “double-double” performansına rağmen Timberwolves’a 90-111 yenilerek sezonun 26. mağlubiyetini aldı.

Timberwolves’ta Anthony Edwards 32, Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayı üretti.

SUNS, BEAL SAYESİNDE GALİP
Phoenix Suns, Bradley Beal’ın eski takımına karşı 43 sayı, 6 asist attığı maçta Washington Wizards’ı 140-112 yendi ve sezonun 29. galibiyetini kutladı.

Wizards’ta Deni Avdija 24, Eugene Omoruyi 16 sayı ve 10 ribauntla oynadı ancak takımını yenilgiden kurtaramadı.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111

Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-140

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 90-111

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103

İlgili Haberler
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı
Türkiye Kupası'nda Son 16 turunun hakemleri belli oldu
NBA'in yıldızı ameliyat olacak
NBA'in yıldızı ameliyat olacak
Kim bu Joe Worrall? Beşiktaş düşmanı değilim ama bunu açıklamam gerekiyor. Gürel Yurttaş yazdı
2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu
İşte depremden bu yana kullanılmayan Hatayspor'un stadının son hali
Galatasaray Barış Alper Yılmaz kararını verdi
Beşiktaş'tan bir transfer daha. Worral tamam Zdjelar sırada
Vay Montella vay! 48.5 milyon lirayı zevki için gözünü kırpmadan ödediği ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Trabzonspor maçıyla ilgili olay açıklama
Semih Kılıçsoy hayalindeki takımı açıkladı
Semih Kılıçsoy hayalindeki takımı açıkladı
Kurt Hamrin hayatını kaybetti. 1958 Dünya Kupası finalini görmüş son futbolcuydu
Inter Juventus maçında tek gol
Inter Juventus maçında tek gol
Panathinaikos Olympiakos: Fatih Terim'in derbi zaferi
Panathinaikos Olympiakos: Fatih Terim'in derbi zaferi
Real Madrid Atletico Madrid'e 90+3'te yakalandı. Arda Güler detayı
Real Madrid Atletico Madrid'e 90+3'te yakalandı. Arda Güler detayı
Avcı: Güzel bir üçüncülük yarışı olacak
Avcı: Güzel bir üçüncülük yarışı olacak
Son Haberler
Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı Dünya
Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı
Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı Sağlık
Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı
Ateş kesilmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateş kesilmek deyimi ne anlama geliyor?
Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı Yerel Haberler
Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı Gündem
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı Spor
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı
Uyuşturucu tacirlerine baskın Gündem
Uyuşturucu tacirlerine baskın