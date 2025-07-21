Altan Öymen'e veda! Liderler bir araya geldi

CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süredir İstanbul Florence Nightingale hastanesinde tedavi gören Öymen, 19 Temmuz'da hayatını kaybetti. Öymen, hayata gözlerini yumduğunda 93 yaşındaydı.

Altan Öymen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

BAHÇELİ VE ÇETİN EL ELE TUTUŞTU

Törene çok sayıda siyasi partiden katılım olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in el ele yürümesi dikkat çekti.

Törene; MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve birçok siyasi isim katıldı.

Kızı Aslı Öymen, taziyeleri kabul etti. Törende CHP lideri Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu da tokalaştı.