Altay Bayındır kabustan uyandı

Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerindne Manchester United’ın yolunu tutan Altay Bayındır büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kırmızı Şeytanlar’da Andre Onana’nın arkasında kalan ve sadece bir resmi maçta forma giyebilen Bayındır bavulunu toplamaya başladı.

MANCHESTER UNİTED'DAN KURTULUYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United ve İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic Altay Bayındır transferi için prensipte anlaşmaya vardı.

Celtic’e transfer olmaya sıcak baktığı belirtilen Altay Bayındır’ın önümüzdeki günlerde İskoçya’ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

2 GOL YEMİŞTİ

1.98 boyundaki kaleci Manchester United’ın kalesinde çıktığı tek FA Cup mücadelesinde 2 gol yemişti.