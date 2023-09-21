Altay Bayındır kaleye geçiyor

Manchester taraftarı Altay Bayındır'ı kalede görmek istiyor.

Altay Bayındır kaleye geçiyor

Manchester United'ın bu sezon sıklıkla eleştirilen tecrübeli kalecisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında yine hatalı goller yedi.
Leroy Sane'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Onana, sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda golü engelleyemedi ve topu ağlarında gördü. Hakkında birçok troll paylaşım yapılan Andre Onana, sosyal medya kullanıcılarının espri aracı haline geldi.
Manchester United taraftarları, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.
İngilizler, sürekli hatalı goller yiyen Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın denenmesi gerektiğini yazdı. Sabah'ın haberine göre Altay'ın önümüzdeki günlerde kaleye geçmesi muhtemel.

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