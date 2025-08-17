Altay Bayındır öyle bir gol yedi ki! Premier Lig karışacak

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United, sahasında Arsenal'ı konuk ediyor.
18.30'da başlayan karşılaşmaya milli eldiven Altay Bayındır da ilk 11'de çıktı.
YENİ TRANSFERLER SAHADA
United'ta yeni transferler Mbeumo ve Cunha ilk 11'de başlarken Sesko yedek soyundu. Arsenal'da da Gyökeres ilk Premier Lig maçına çıktı.
KORNERDE KAOS
Maçın 13'üncü dakikasında deplasman ekibinin kullandığı korner doğrudan kaleci Altay'a yöneldi. Saliba'nın markajında kalan Altay'ın topa müdahalesi yetersiz kalırken arka direkteki Calafiori topu ağlarla buluşturmayı başardı.
United oyuncuları faul gerekçesiyle hakeme itiraz etseler de gol kararı geçerli sayıldı. Golün ardından Altay, 5.9'luk maç puanıyla sahanın performansı en düşük oyuncusu oldu.
