Altay Bayındır öyle bir gol yedi ki! Premier Lig karışacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altay Bayındır öyle bir gol yedi ki! Premier Lig karışacak

Sezonu Arsenal karşısında açan Manchester United'da Altay Bayındır'ın maçın başında yediği gol tartışma konusu oldu.

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United, sahasında Arsenal'ı konuk ediyor.

18.30'da başlayan karşılaşmaya milli eldiven Altay Bayındır da ilk 11'de çıktı.

altay1.jpg

YENİ TRANSFERLER SAHADA

United'ta yeni transferler Mbeumo ve Cunha ilk 11'de başlarken Sesko yedek soyundu. Arsenal'da da Gyökeres ilk Premier Lig maçına çıktı.

KORNERDE KAOS

Maçın 13'üncü dakikasında deplasman ekibinin kullandığı korner doğrudan kaleci Altay'a yöneldi. Saliba'nın markajında kalan Altay'ın topa müdahalesi yetersiz kalırken arka direkteki Calafiori topu ağlarla buluşturmayı başardı.

United oyuncuları faul gerekçesiyle hakeme itiraz etseler de gol kararı geçerli sayıldı. Golün ardından Altay, 5.9'luk maç puanıyla sahanın performansı en düşük oyuncusu oldu.

Son Haberler
Erzurum'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzurum'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye çok yakın
Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye çok yakın
Hakan Bilal Kutlualp'ten manifesto! 11 maddede Fenerbahçe
Hakan Bilal Kutlualp'ten manifesto! 11 maddede Fenerbahçe
Şarj şirketlerine milyonluk ceza
Şarj şirketlerine milyonluk ceza
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu umutları tükeniyor
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu umutları tükeniyor