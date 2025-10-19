Premier Lig'in 8. haftasında milli ara öncesi üst üste aldığı yenilgilerle hayal kırıklığı yaratan Liverpool, bu sezona da istediği gibi başlayamayan Manchester United'ı konuk ediyor.

Anfield'da oynanacak derbi maçta iki takımın da ilk 11'leri belli olurken Manchester United'da Altay Bayındır yedek kulübesinde yer alacak.

İlk 6 haftada Manchester United kalesini koruyan Altay Bayındır son maçta formayı yeni transfer Senne Lammens'e kaptırmıştı.

Lammens'in kaleyi devraldığı mücadelede MAnchester United maçı gol yemeden tamamladı ve bunun üzerine Rubebn Amorim zorlu Liverpool karşılaşmasında da Belçikalı kaleciye şans verdi.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Lıverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Isak, Gakpo.

Manchester United: Lammens, De Ligt, Maguire, Shaw, Dalot, Mount, Casemiro, Fernandes, Cunha, Amad, Mbuemo