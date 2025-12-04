TFF 3. Lig 4. Grup’ta düşme hattında yer alan Altay’da başkan Sinan Kanlı, kulübün acil ödenmesi gereken borçları ve sportif başarının sağlanamaması nedeniyle görevi bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

FIFA’dan gelen dava dosyaları nedeniyle kampanya başlattıklarını ancak beklenen yardımın sağlanmadığını dile getiren Sinan Kanlı, üst üste gelen dosyalara çözüm bulamadıkları için göreve devam etmelerinin doğru olmadığını söyledi.

Olağanüstü genel kurul kararı alıp görevi teslim edeceklerini belirten başkan Kanlı şunları söyledi: “Ben büyük Altay’ı ve büyük Altaylı olmayı çok sevdim. Evladıma Altay adını verdim. Fakat geldiğimiz noktada ayrılıklar da sevdaya dahil. Hakkınızı helal edin Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Kulübü ayakta tutmak için maddi manevi büyük çaba sarf ettik. Yaptığım harcamaları hibe ederek kulübe alacak yazmayacağım."