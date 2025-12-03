Türk sporunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen'in futbola başladığı kulüp dlan Nazillispor, hem ekonomik hem sportif olarak güç günler geçiriyor. Aydın'ın köklü kulübü, stadının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapanmasının ardından tesislerden de çıkarılmasıyla ilçeden taşınmak zorunda kaldı.

Daha önce adı Nazilli Belediyespor olup geçen yıl şirketleşmeye giden kulüp kullandığı Haluk Alıcık Tesisleri'ni boşalttı. Tesisin sahibi Nazilli Belediyesi, ödenmeyen kiralar nedeniyle mahkemeden tahliye kararı aldırttı. Karar kesinleşince Nazillispor, belediye tarafından 8 yıl önce yaptırılıp 2017'de kapılarını açan, toplam 4 katlı kamp binası, 18 bin metrekarelik çim alan, fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu bulunan tesisi boşaltmak zorunda kaldı.

Nazillispor'a ise komşu ilçeler Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri sahip çıktı. Nazillispor kafilesi, KYK tarafından boşaltılan ve Sultanhisar Belediyesi'ne devredilen 150 kişilik öğrenci yurdunda konaklayacak. Nazillispor antrenmanlarını Sultanhisar Atça Mahallesi'nde yapıp, ligdeki iç saha maçlarını da Kuyucak ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan Pamukören Stadı'nda oynayacak. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya yaşananlara tepki gösterirken, takıma destek olan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıp teknik heyette sürekli değişikliğe giden Nazillispor'da Özkan Kılıç dönemi başladı. Sezon içinde ikinci kez göreve gelen Yüksel Yeşilova'nın tek maça çıkıp ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Sezonun ilk 11 haftasında yalnızca 2 puan toplayabilen Nazillispor, 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle grubun son sırasında bulunuyor.