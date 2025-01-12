Altay'da transfer sıkıntısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Altay'da transfer sıkıntısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'da ilk yarıyı düşme hattında yer alan Altay sezon sonu sözleşmesi bitecek olan dokuz futbolcusuyla anlaşmak istiyor.

Altay'da ikinci devre öncesi bir yandan kadroda fire vermek istemeyen yönetim diğer yandan sezon sonunda serbest kalacak 9 oyuncuyla yeniden anlaşmaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Enes Yetkin, Erdem Özcan, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin sözleşmeleri sezon bitiminde sona erecek.

TRANSFER YASAĞI VAR

Transfer yasağı bulunan Altay'da mevcut kadroyu korumak isteyen kurmayların bu isimlerle sezon bitmeden nikah tazelemeyi planladığı ifade edildi. Geçen yıl alınan şirketleşme kararı sonrası istediği yatırımcıyı bulamayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki süreçte de kulübe güçlü bir talip çıkmaması ihtimalini göz önüne alarak kadrodaki önemli isimleri yuvada kalmaları konusunda ikna etmek istiyor.

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