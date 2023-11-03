Altay’ı yıkan gelişme. Haberi duyunca şok oldu

Portolu kaleci Diogo Costa'yı Manchester United’ın takibe aldığı ortaya çıktı.
Chelsea'nin de transfer listesindeki Portolu kaleci için devreye giren Manchester’ın bu hamlesi dikkat çekti.
A Bola'nın haberine göre ManU, Porto'nun file bekçisi Diogo Costa'yı antrenmanda izletti.
24 yaşındaki kaleci bu sezon 13 maçta 11 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapattı.
İsviçre doğumlu file bekçisi, Portekiz'in kalesini de 18 kez korudu.
1.86'lık futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon euro olarak görünmekte.