Altay’ı yıkan gelişme. Haberi duyunca şok oldu

Fenerbahçe’den İngiliz devi Manchester United’a giden Altay Bayındır’a kötü haber.

Murat Öztürk
Altay’ı yıkan gelişme. Haberi duyunca şok oldu

Portolu kaleci Diogo Costa'yı Manchester United’ın takibe aldığı ortaya çıktı.

Chelsea'nin de transfer listesindeki Portolu kaleci için devreye giren Manchester’ın bu hamlesi dikkat çekti.

A Bola'nın haberine göre ManU, Porto'nun file bekçisi Diogo Costa'yı antrenmanda izletti.

24 yaşındaki kaleci bu sezon 13 maçta 11 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapattı.

İsviçre doğumlu file bekçisi, Portekiz'in kalesini de 18 kez korudu.

1.86'lık futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon euro olarak görünmekte.

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