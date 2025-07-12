Altay'ın başındaki bela bitmiyor!

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken genç oyuncularının serbest kalmasına engel olamayan transfer yasaklısı Altay, FIFA'dan yine puan silme cezası alma kıskacında.

Altay yönetimine mali destek veren Vahdettin Heyal, eski yabancı futbolculardan Edin Cocalic'e olan borç dosyasına 20 gün içinde 281 bin Euro ve 30 bin İsviçre Frangı ödeme yapılmazsa kulübün 6 puan silme cezası alacağını açıkladı.

Heyal, sosyal medya hesabından, "Hiçbir şey bilmeden takım kuramıyorsunuz diye linç eden ama 200 TL'ye bilet almaya bile bahane üreten değerli büyük Altaylı arkadaşlarımız, bu dosyayı da şu an linç ettiğiniz bu yönetim çözecek" açıklamasını yaptı.

Bosna Hersekli stoper Cocalic, kulüpte 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında forma giymişti.