Altay'ın gözü Galatasaray'da! Kaleci transferinde rota değişti

Bir süredir Manchester City'den Brezilyalı yıldız Ederson'u kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunan Galatasaray şu ana kadar istediği ilerlemeyi sağlayamaması üzerine kaleci transferinde rota değiştirdi.

EDERSON'UN YERİNİ LAMMENS ALDI

Sarı kırmızılı yönetimin Edeson transferini şimdilik askıya aldığı ve alternatif olarak gündeminde tuttuğu Belçikalı kaleci Senne Lammens'e yöneldiği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN SONRA MANCHESTER UNITED DA TALİP OLDU

Antwerp'in 23 yaşındaki başarılı file bekçisi için ilk etapta 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken yapılan pazarlıklarda bu rakamın 20 milyon Euro seviyelerine kadar düştüğü ifade ediliyor. Buna rağmen Lammens ile Galatasaray'ın yanı sıra İngiliz devi Manchester United'ın da ilgilenmesi transferi zora sokan bir detay olarak öne çıkıyor.

TRANSFER YARIŞI ALTAY'IN DA GELECEĞİNİ ETKİLİYOR

Onana'nın gözden düşmesi sonrası Altay Bayındır'ın da istenilen seviyede güven vermemesi Manchester United'ı kaleci transferine itmişti. Şimdilik Ruben Amorim birinci kaleci olarak Altay Bayındır'a görev veriyor. Ancak bu durum yapılacak transfer sonrası değişebilir.

Bu nedenle Galatasaray'ın Lammens transferi için Manchester United ile transfer yarışına girmesi, Altay Bayındır'ın da takımdaki geleceğini yakından ilgilendiriyor.