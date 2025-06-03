Altay’ın kabusu bitmiyor! Sosyal medyadan ve uzmanlardan tepkiler geldi

İzmir’in 111 yıllık çınarı Altay, ekonomik sorunların pençesinden kurtulamıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçtiğimiz sezonu 17. sırada tamamlayarak TFF 3. Lig’e düşen siyah-beyazlılar, şimdi de FIFA’dan gelen yeni bir ihtarla sarsıldı.

Kulübün eski oyuncusu Adamu Alhassan’ın yetiştirici kulübü Kano Pillars FC’ye ödenmeyen 78 bin Euro’luk borç nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi, Altay’a 30 gün içinde ödeme yapmaması halinde 6 puan silme cezası uygulanacağını bildirdi.

Daha da kötüsü, borç ödenmezse alacaklı tarafın talebiyle küme düşme cezası bile gündeme gelebilir.

SOSYAL MEDYADA TARAFTARLAR ÖFKELİ

Altay taraftarları, kulübün içinde bulunduğu durumu sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi.

X platformunda paylaşılan gönderilerde, camia adeta isyan etti. Taraftarlar, kulübün yönetimini ve mali politikalarını sorgularken, genç oyuncuların sahada gösterdiği mücadele övgü topladı.

Bir taraftar, “Altay’ın gençleri sahada canını dişine takıyor, ama masa başında puanlarımız siliniyor. Bu yönetimle bu iş yürümez!” derken, bir başkası, “111 yıllık koca çınar bu hale düşürülmemeli. FIFA, TFF, borçlar… Yeter artık!” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Öte yandan, Altay’ın genç oyuncuları ligin son haftalarında gösterdiği performansla umut verdi.

Küme düştükten sonra sahaya U19 ağırlıklı kadrosuyla çıkan siyah-beyazlılar, Isparta 32 Spor’u 2-1 ve Kırklarelispor’u 3-1 mağlup ederek taraftarlarına teselli verdi. Ancak bu başarılar, kulübün ekonomik sorunlarını gölgede bırakamadı.

UZMANLARDAN YORUM: “ALTAY İÇİN ACİL ÇÖZÜM GEREK”

Spor yorumcuları, Altay’ın durumunu değerlendirdi:

“Altay, yıllardır süregelen kötü mali yönetim ve borç sarmalının bedelini ödüyor. FIFA’nın yaptırımları, sadece puan silme ile sınırlı kalmayabilir."

Ayrıca başka uzmanları şunua çıkladı:

“Altay, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri. Ancak bu borç yükü ve cezalar, kulübü amatör lige kadar sürükleyebilir. Acil bir mali kurtarma planı şart.”