Altı kaval üstü şişhane deyimi ne anlama geliyor?

Altı kaval üstü şişhane deyimi ne anlama gelir? Altı kaval üstü şişhane deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Altı kaval üstü şişhane deyimi ne anlama geliyor?

Altı kaval üstü şişhane deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; giyim tarzının uyumsuzluğuna dikkat çekmeye çalışmaktır.

Genel olarak “altı, üstüne; bir parçası öbür parçasına uymaz.” anlamında kullanılır.

Birbirine uyumsuz durumlar, işler, olaylar, hareketler ve fiiller için kullanılan bir deyim olarak da kullanılmaktadır.

ALTI KAVAL ÜSTÜ ŞİŞHANE DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Çabuk çıkar şu üzerindeki altı kaval üstü şişhane elbiseyi, yoksa herkese rezil olacaksın.

Bu işin maaşı iyi olsa ne yazar, altı kaval üstü şişhane.

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