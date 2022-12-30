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Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak

Altılı Masa'yı oluşturan partilerin liderleri 5 Ocak'ta bir araya gelecek. Liderler, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini görüşecek.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:35
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Altılı Masa seçim beyannamesi için 5 ocakta toplanacak

Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin yer aldığı Altılı Masa’nın genel başkanları, 5 Ocak 2023’teki toplantıda, belirlenecek cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini görüşecek.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme” geçiş sürecinde altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, temel politikalar alanında 9 ana başlık ve 73 alt başlığın yer aldığı çalışması tamamlandı.

HÜKÜMET PROGRAMININ İSKELETİ OLACAK

Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında altı partinin ortak politikalarının belirlendiği çalışma, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

Altılı Masa’nın genel başkanları, 5 Ocak 2023’te Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantıda çalışmayı masaya yatıracak.

Altılı Masa’nın eylem planı olarak değerlendirdiği çalışma aynı zamanda hükümet programının iskeletini oluşturacak. Çalışmada, ilkokullarda çocuklara süt ve yemek verilmesinden tarımda yapılacak çalışmalara, Merkez Bankasının bağımsızlığından KOBİ’lere verilecek kredilere kadar atılacak adımlar yer alıyor.

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