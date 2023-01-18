Altılı Masa Abdullah Gül için ne dedi? Tek tek açıkladılar

Altılı Masa’yı oluşturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin çıkaracağı ortak aday konusu da sıcaklığını korumaya devam ederken Halk Tv’den Ercan Dalgıç’ın haberine göre Altılı Masa’daki dört partinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile istişare sürecinde olduğu iddiası gündeme geldi.

Söz konusu iddialar hakkında Tele1’den Oğuzhan Poyrazoğlu’na açıklamalarda bulunan kurmaylar çıkan haberleri yalanladı.

Abdullah Gül ile istişare yapıldığı iddiaları hakkında kurmaylar şunları söyledi:

İYİ PARTİ

İYİ Partili Turhan Çömez iddialar hakkında “Tamamen spekülasyon” dedi.

DEVA PARTİSİ

Deva Partili İdris Şahin, Abdullah Gül ile tüm partilerin zaman zaman görüştüğünü, bu görüşmelerin eski çalışma arkadaşlığından kaynaklandığını söyledi. Şahin Abdullah Gül ile adaylık konusunda herhangi bir görüşme ya da istişare yapılmadığını vurguladı.

SAADET PARTİSİ

Saadet Partili Birol Aydın yaptığı açıklamada, Saadet Partisi’nin Abdullah Gül ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyleyerek, söz konusu haberi yalanladı.

DENOKRAT PARTİSİ

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt Abdullah Gül ile yapıldığı iddia edilen istişare sürecini yalanlarken, yeni seçilecek olan cumhurbaşkanının, Cumhuriyetçi, Laik ve Demokrat’ olacağının altını çizdi.

GELECEK PARTİSİ

Gelecek Partili Selçuk Özdağ ise “Biz Abdullah Gül ile görüşmedik. Böyle bir düşüncemiz de yok. Haber tamamen yalan.” dedi.