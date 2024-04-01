Altılı Masa’nın 5 ayağı paramparça oldu! 5 parti 1 Refah etmedi, işte toplam oy oranı

31 Mart yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi damga vurdu. Uzun yıllar sonra kazandığı yeni şehirlerin dışında Türkiye genelinde de yüzde 37.76 alarak ilk kez AKP’yi geçti.

CHP’nin eski ittifak ortaklarında ise durum iç açıcı değildi. İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin aldığı oy oranı toplamı yüzde 5,46 olarak hesaplandı.

31 Mart’ın parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi’nin resmi olmayan sonuçlara göre oy oranı 6.20 oldu.

Refah Partisi tek başına Millet İttifakı’nın eski ortaklarını geçmeyi başardı.