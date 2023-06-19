Altın Boynuz'da korkutan görüntü. Sahile inmek cesaret istiyor

İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Vatandaşlar, kötü kokudan dolayı sahile inilmez hale getirdi.

Altın Boynuz'da korkutan görüntü. Sahile inmek cesaret istiyor

İHA'nın haberine göre, İstanbul’un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç’te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.

Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.
Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.

Nurcan Öztürk, “Yukarıda oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz” dedi.

Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise “Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi” diye konuştu.

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