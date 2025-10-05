Altın dolu keseyi düşürdü! Anne-kızın hesaplayamadığı şey

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kırıkkale'de bir kuyumcudan evine dönerken kaldırımda dinlenen H.Y., isimli kişi altın dolu keseyi düşürdü. Eve gidince kesenin olmadığını fark eden Y, karakola giderek şikâyetçi oldu. Polis, yaptığı çalışma ile 600 lira değerindeki keseyi bulup alıp giden kişiyi tespit etti.

Kent merkezindeki bir kuyumcudan altın aldıktan sonra Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir kaldırıma oturan H.Y., kuyumcudan aldığı altınları, üzerindeki altınların bulunduğu keseye koydu. Bir süre kaldırımda dinlenen kadın, içinde yaklaşık 600 bin lira değerinde altın bulunan keseyi kaldırımda unutarak evine gitti. Bir süre sonra altınların yanında olmadığını fark eden kadın, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadının dinlenmek için durduğu bölgede kamera çalışması yaptı. Kamera incelemesinde yaşlı kadının oturduğu yerde unuttuğu altın dolu keseyi, annesi ile yolda yürüyen bir çocuğun alıp cebine koyduğu tespit edildi. Yüz tanıma sistemi ile kimlikleri tespit edilen çocuğun annesi Z.K., yapılan çalışma sonucu ikametinde gözaltına alındı. Z.K. emniyetteki ifadesinin altından serbest bırakıldı. Kesede bulunan yaklaşık 600 bin TL değerindeki 2 bilezik, 7 gram altın, 1 çerçeveli altın kolye, 1 tektaş altın yüzük, 1 çift altın küpe, 1 altın künye, 2 yarım altın ve 12 çeyrek altın H.Y.'ye teslim edildi.

