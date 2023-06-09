Altın 'durmak yok yola devam' dedi. Rekor serisi devam ediyor

Gram altın dur durak bilmiyor, rekor üstüne rekor kırıyor. Haftalar önce "1.500 liraya yürüyecek" dendi ve öyle de oldu.Serbest Piyasada gram altın 1.484 liradan işlem görüyor. Ons altının seyri ise yatay. 1964 dolar. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına gelince, Cumhuriyet Altını 10 bin liraya yaklaştık. Çeyrek altın ise 2.500 lira sınırına yaklaştı.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Ons Altın..........................1964 Dolar

Cumhuriyet Altın..............9.818

Yarım Altın.......................4.927

Çeyrek Altın.....................2.464

Reşat Altını......................9.850