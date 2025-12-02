Küresel piyasalar, kripto para piyasasındaki satış baskısı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 87 ihtimalle faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Öte yandan ABD'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi PMI, kasımda 48,2 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. İmalat sektörünün art arda dokuz aydır daraldığını gösteren endeks, temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan Fed, ülkedeki bankacılık koşulları ile Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun aralık sayısını yayımladı. Banka, yüksek faiz oranları, sıkı kredi standartları ve düşük ticari gayrimenkul değerleri nedeniyle topluluk ve bölgesel bankaların ticari gayrimenkul portföylerinin yakından izlendiğini bildirdi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altın fiyatlarında pazartesi günü yaşanan yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Dün 4 bin 232 dolardan kapanan altının ons fiyatı yüzde 0,22 düşüşle 4 bin 222 dolara geldi. Gram altın ise 5 bin 773 liradan açıldıktan sonra yüzde 0,14 azalarak 5 bin 764 liradan satılıyor. Çeyrek altın yüzde 0,20 düşüşle 9 bin 434 liraya gelirken, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,18 düşüşle 37 bin 626 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın fiyatlarında düşüş yaşanırken döviz kurları ise güne hafif yükselişle başladı. Dün 49,29 liradan kapanan euro, yüzde 0,07 artarak 49,33 lira oldu. 42,38 liradan kapanan dolar ise açılışta yüzde 0,21 artışla 42,47 liradan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, Ukrayna’nın Rus enerji altyapısını hedef alan drone operasyonları ve ABD–Venezuela hattında tırmanan gerilimin yarattığı arz baskılarının etkisiyle Salı sabahı işlemlerinde ikinci gün üst üste yükseliş kaydetti.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 63,31 dolara çıktı. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,3 artışla 59,50 dolar seviyesine yükseldi.

ANZ'nin analizine göre, ABD’nin Venezuela’ya yönelik artan baskısının ülkenin petrol ihracatında daha fazla daralmaya yol açabileceği endişesi yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela üzerindeki baskı politikasını ele almak üzere üst düzey ekibiyle bir araya geldiği kaydedildi. Trump’ın cumartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela hava sahasının ve çevresinin “tamamen kapalı” kabul edilmesi gerektiğini belirtmesi dikkat çekti, ancak bu konuda ek ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan OPEC+, küresel piyasada artan arz fazlası beklentilerini gerekçe göstererek aralık ayında sınırlı bir üretim artışı yapılması ve gelecek yılın ilk çeyreğinde yeni artışların durdurulması kararını pazar günü yeniden teyit etti.