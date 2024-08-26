Altın fiyatlarına sürpriz doping

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Jacksone Hoe toplantısı takip edildi. Piyasaların gözü kulağı bu toplantıdaydı. Toplantıda konuşma yapan Fed Başkanı Powell'ın verdiği mesajlar ise piyasaya yön verdi.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin tonlu açıklamalarının eylülde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi. Powell’ın bu açıklamaların sonrasında zayıflayan dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle güçlü seviyelerini korumaya çalıştı.

Fed Başkanı Powell cuma günü yaptığı açıklamada "Enflasyonun yüzde 2'ye giden sürdürülebilir yolda olduğundan eminim" dedi. Powell’ın bu mesajı onsu 2 bin 500 dolar seviyesinin üzerine attı.

Dolar ve tahvil getirileri de yatırımcıların ABD ve Avrupa'da faiz indirimlerine zemin hazırlayacağını öngörülen enflasyon verisi öncesinde gerileme gösterdi.

ABD'de cuma günü kişisel tüketim harcamaları ve çekirdek enflasyon verileri, Avrupa Birliği'nde (AB) ise öncü enflasyon verisi takip edilecek. Analistler, verilerin eylülde faiz indirimlerine zemin hazırlayacak kadar pozitif olacaklarını tahmin ediyor.

Fed fonlama piyasası vadeli işlemlerinde 18 Eylül'deki politika toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin olarak beklenirken, 50 baz puan büyüklüğünde indirim için yüzde 38 ihtimali verildi.

Piyasalar 2024 için 103, 2025 için 122 baz puan faiz indirimi tahmin ediyor.

Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini düşürerek, altının yatırım tarafından daha çekici olmasını destekliyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından kaçırıyor.

Bu sebepten dolayı Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından etki ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.487 – 2.518 dolar aralığında geçiren, ons altın günü 2.511 seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde se sabah seansında 09.33’da 2.513 dolar seviyesinde yükselişini korudu.